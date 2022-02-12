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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı sonucu)
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Adanaspor, Denizlispor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Spor 12.02.2022, 14:29
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Adanaspor, Denizlispor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.