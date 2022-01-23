Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 1

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Taşkın’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı.

16. dakikada ceza çizgisi üzerinde Celil Yüksel’in röveşatasında kaleci Metin gole izin vermedi.

28. dakikada Taşkın’ın ortasında kale önünde Anthony topu ağlara gönderdi. 0-1

60. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Eren’in sert şutu direğin yanında auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eren’in sert şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

83. dakikada Tetteh çalımlarla ceza sahasına girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyunun şutu yandan auta çıktı.

90+3. dakikada Adanaspor’da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Evren’in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Murat Şener xx, Mehmet Şengül xx

Adanaspor: Goran xx, Celil xx, Benasser xx, Cem xx (Eren dk. 46 xx), Tetteh xx, Thomas Bruns xx (Kingsley dk. 75 x), Evren Korkmaz xx, Uğurcan Yazgılı xx (Ulaş dk. 90+3 ?), Benjamin Roche xx (Donkor dk. 75 x), İsmail Erdoğan xx, Fıratcan Üzüm xx

Yedekler: Burak, Enes, Ulaş, Harun

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Ankara Keçiörengücü: Metin xx, Muharrem xx, Mehmet Tayfun xx, Taşkın xx (Alhassan dk. 84 ?), Ogün xx, Vusal Isgardarli xx (Ziya dk. 78 x), Anthony Uzodimma xxx (Hamza dk. 90+5 ?), Fatih xx, İbrahim Olawoin xx (Erkam dk. 79 x), Yaw Ackah xx, Emeka Eze xx

Yedekler: Boran, Hamza, Ali Yavuz, Uğur, Hüsamettin

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gol: Anthony Uzadimma (dk. 28) (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Yaw Ackah (dk. 90) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Thomas Bruns, Evren Korkmaz, İsmail Erdoğan (Adanaspor), Taşkın, Ogün, Vusal Isgardarli, Metin, Mehmet Tayfun (Keçiören)