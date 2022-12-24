Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0
Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında A. Denizlispor evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-0 yendi.
Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında A. Denizlispor evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-0 yendi.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Mustafa’nın pasında ceza sahasının ön çizgisinde buluşan Ömer’in etkisiz şutunda top kalecide kaldı.
24. dakikada Emre’nin sol çaprazdan ortasında Ömer, rakibine rağmen gelişine vurarak topu filelere gönderdi. 1-0
36. dakikada Gökhan’ın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Hakan, kafayla topu ağlara yolladı 2-0
61. dakikada Mustafa’nın savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği topla buluşan Ömer, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Kemal Elmas xx, Murat Şener xx
Denizlispor: Hüseyin xx, Gökhan xx (Schwechlen dk. 63 x), Oğuz xx, Hakan xx, Emre xx, Djedje xxx (Okan dk. 89 ?), Özer xx (Bekir dk. 57 x), Mayi (Muhammet Özkal dk. 58 x), Muhammed xx, Mustafa xx (Berkant dk. 89 ?), Ömer xxx
Yedekler: Abdülkadir, Asım, Erdal, Samet Emre, Oğuzhan
Teknik Direktör: Giray Bulak
Malatyaspor: Ahmet xx, Arda Hilmi xx, Alperen xx, Burak xx, Rahman Buğra xx (Nshimirimana dk. 69 x), Cengizhan x (Mert Miraç dk. 46 x), Osman xx, Malle xx (Hüseyin dk. 83 ?), Atakan xx, Taha xx (Erşan dk. 69), Doğukan (Yakup dk. 58 x)
Yedekler: Kerem, Yiğit, Enes, Berat
Teknik Direktör: Hasan Özer
Gol: Ömer (dk. 24 ve 61), Hakan (dk. 36) (Denizlispor)
Sarı kart: Emre (Denizlispor)