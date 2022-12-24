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Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında A. Denizlispor evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-0 yendi.

Spor 24.12.2022, 18:08
Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında A. Denizlispor evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-0 yendi.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Mustafa’nın pasında ceza sahasının ön çizgisinde buluşan Ömer’in etkisiz şutunda top kalecide kaldı.

24. dakikada Emre’nin sol çaprazdan ortasında Ömer, rakibine rağmen gelişine vurarak topu filelere gönderdi. 1-0

36. dakikada Gökhan’ın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Hakan, kafayla topu ağlara yolladı 2-0

61. dakikada Mustafa’nın savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği topla buluşan Ömer, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Kemal Elmas xx, Murat Şener xx

Denizlispor: Hüseyin xx, Gökhan xx (Schwechlen dk. 63 x), Oğuz xx, Hakan xx, Emre xx, Djedje xxx (Okan dk. 89 ?), Özer xx (Bekir dk. 57 x), Mayi (Muhammet Özkal dk. 58 x), Muhammed xx, Mustafa xx (Berkant dk. 89 ?), Ömer xxx

Yedekler: Abdülkadir, Asım, Erdal, Samet Emre, Oğuzhan

Teknik Direktör: Giray Bulak

Malatyaspor: Ahmet xx, Arda Hilmi xx, Alperen xx, Burak xx, Rahman Buğra xx (Nshimirimana dk. 69 x), Cengizhan x (Mert Miraç dk. 46 x), Osman xx, Malle xx (Hüseyin dk. 83 ?), Atakan xx, Taha xx (Erşan dk. 69), Doğukan (Yakup dk. 58 x)

Yedekler: Kerem, Yiğit, Enes, Berat

Teknik Direktör: Hasan Özer

Gol: Ömer (dk. 24 ve 61), Hakan (dk. 36) (Denizlispor)

Sarı kart: Emre (Denizlispor)

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