Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 2 - Altay: 1
Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında A. Denizlispor, konuk ettiği Altay’ı 2-1 yendi.
Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında A. Denizlispor, konuk ettiği Altay’ı 2-1 yendi.
Maçtan dakikalar
9. dakikada önüne gelen meşin yuvarlakla kaleciyle karşı karşıya kalan Paıxao’nun aşırtma vurduğu top, az farkla sağ direğin yanından dışarı gitti.
26. dakikada ceza sahasının sol çaprazında bulunan Naderi’in ortasında meşin yuvarlak Tolga’da kaldı. Tolga’nın vurduğu ilk şutu çelen kaleci Hüseyin, ikinci şutta topu tutmayı başardı.
47. dakikada gelişen Altay atağında, ceza sahasının yan çizgisinden vuruş yapan Salih, kalecinin uzanmasına rağmen meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1
86. dakikada Denizlispor’un kornerden başlayan pozisyonunda sol çaprazdan Mustafa’nın içeriye çevirdiği top savunmaya çarparak Özer’in önünde kaldı. Özer yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
90. dakikada Özer’in ön çizgisinden vurduğu top savunmaya çarparak ağlara gitti. 2-1
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Mehmet Ali Akkor xx, Suat Güz xx
A. Denizlispor: Hüseyin xx, Gökhan xx (Erdal dk. 90 ?), Schwechlen xx, Hakan xx, Özer xxx, Djedje xx, Emre xx (Muhammed dk.65 x), Bekir xx (Mayi dk. 65 x), Muhammed xx, Mustafa xx, Ömer xx
Yedekler: Abdülkadir, Asım, Okan, Alaattin, Berkant, Samet, Oğuzhan
Teknik Direktör: Giray Bulak
Altay: Ozan xx, Naderi xx, İbrahim xx, Efe xx, Tolga xx (Deniz dk. 80 x), Eriç xx, Salih xx, Eren xx (Özgür dk.90 ?), Ceyhun xx, Zeki xx (Yusuf dk. 67 x), Paıxao xx
Yedekler: Mustafa, Sefa, Murat, Kutay, Enes, Tugay, Mehmet
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Salih (dk. 47) (Altay), Özer (dk. 86 ve 90) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Eren, Salih, Ceyhun, Yusuf (Altay), Mustafa, Hakan, Schwechlen (Denizlispor)