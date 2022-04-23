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Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Spor Toto 1. Lig’in 35. hafta programında değişiklik yapılarak, tüm maçlar aynı gün ve saate alındı.
Spor 23.04.2022, 22:08
Spor Toto 1. Lig’in 35. hafta programında değişiklik yapılarak, tüm maçlar aynı gün ve saate alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği’nin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen Spor Toto 1. Lig 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak” ifadelerine yer verildi.
Spor Toto 1. Lig’de 35. hafta karşılaşmaları şöyle:
Adanaspor - Boluspor
BS Ümraniyespor - Balıkesirspor
Menemenspor - Tuzlaspor
BB Erzurumspor - Kocaelispor
RH Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü
Eyüpspor - İstanbulspor
A. Denizlispor - Gençlerbirliği
Manisa FK - Bursaspor
MKE Ankaragücü - Y. Samsunspor