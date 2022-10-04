Spor tesisine kavuşan Kocaköy, lisanslı sporcu sayısını 77’den binlere çıkardı

Diyarbakır’da, spor tesisi olmayan yaklaşık 17 bin nüfuslu Kocaköy ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün girişimleriyle sadece 77 olan lisanlı sporcu sayısı binlere çıktı.

Kısıtlı imkanlarla okul sporları çerçevesinde sportif faaliyetlere katılarak başarılar elde etmeye çalışan yaklaşık 17 bin nüfuslu Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün; bakanlık, valilik, il gençlik ve ilçe kaymakamlığa yaptığı girişimler netiecesinde önce stadyuma, daha sonra spor salonuna kavuştu. Gençleri kötü alışkanlıklardan ve art niyetli insanlardan uzak tutmak için daha sonra spor kulübü kurularak tamamı Kocaköylü olan futbolcularla önce ikinci amatörden birinci amatöre, oradan da Süper Amatör Lig’e çıkılarak söz konusu mücadele sürdürülmeye başlandı. İlçede 77 lisanslı sporcu varken, girişim ve desteklerle bu sayı binlere çıkartıldı. Desteklerle akademi gibi sporcu yetiştirmeyi hedefleyen anlayış, sporcu transfer ettirip başarılara koşmayı arzuluyor.

“İlçemiz, hem öğrenci hem de sporcu açısında potansiyeli çok yüksek”

Kocaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Necat Yiğit, 2017 yılında göreve atandığında okul sporlarının Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü anımsatarak, “Başladığımızda okul sporları çerçevesinde lisanslı sporcularımız 77 kişiyken, hedef bin koyduk ve binlere ulaştık. Bunu yaparken ilçede spor faaliyetimizi yürütecek yerimiz de yoktu. Bu öğrencilerimizin tamamını taşımalı olarak Lice ilçesine götürdük. Bu zorluklara rağmen binlere ulaştık. Okul sporları çerçevesinde satranç, atletizm ve farklı branşlar olmak üzere katılım sağladık. Tesisimiz olmadığı için kız futbol takımımız Diyarbakır’da katılım sağladı ve il birincisi olmuştu. İlçemiz, hem öğrenci hem de sporcu açısında potansiyeli çok yüksek. Biz bunlara dokunuyoruz, dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bu sene de Tepecik Ortaokulumuz il birincisi oldu” diyen Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mardin’deki müsabakada bölge ikincisi oldular. Oradan da Türkiye birinciliği için bu öğrencilerimizi Sivas’a gönderdik, orada da Kocaköy ilçemizi satrançta temsil ettiler. Kick boksta genç kızımız il birincisi oldu. Bu çocuklara dokunduğumuz sürece çok iyi yerlere gelip başarılara imza atacaklarına eminim. Girişimlere başladık, ilçemizde bir futbol sahası için yer tahsisinde bulunduk. Tahsisten sonra bu sefer yapım için gerekli mercilere başvurduk. Şükür meyvesini verdi. Bu stadyum yapılıp geçen sene faaliyete girdi. Bunu yapmadan önce de boş durmadık. Kocaköy Gençlik Spor Kulübü olarak bir futbol takımı da kurduk. Aynı zamanda onun başkanlığını da yürütüyorum. Gençlerimizle ilgilenmeye başladık. Bütün maçlarımızı il merkezinde yaptık. İkinci amatörde başladık ve bu sporcuların tamamı Kocaköylü. Tesis ve imkanlar olmadığı halde ikinci amatörden birinci amatöre çıktık. Birinci amatörden de süper amatöre çıkarak mücadelemize devam etmekteyiz.”

“Spor akademisi şeklinde çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Spor salonu bittiği takdirde voleybol, basketbol, masa tenisi, kort tenisi gibi branşlarda da faaliyet sürdüreceklerini aktaran Yiğit, “Hedefimiz şu; Kocaköy’de bir spor akademisi şeklinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Spor salonumuzun tamamlanmasıyla çıtayı yükselteceğiz. Gençlerimiz ile uğraşıp onları sporla kötü alışkanlıklardan kurtaracağız. Çocuklarımızı her türlü kötü niyetli insanlardan alacağız. İlçe stadyumu yapımında öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, il valimize, gençlik spor il müdürümüze, ilçe kaymakamımız Abdulkadir Umut Kasım Bey’e çok teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.