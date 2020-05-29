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Spor salonları ne zaman açılacak?

Corona virüs nedeniyle birçok alanda önemli tedbirler alındı. Normalleşme adımları ile birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. Peki spor salonları ne zaman açılacak?

Spor salonları ne zaman açılacak?

Corona virüs nedeniyle birçok alanda önemli tedbirler alındı. Normalleşme adımları ile birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. Peki spor salonları ne zaman açılacak?

29 Mayıs 2020 Cuma 17:39
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Spor salonları ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır."

Son Güncelleme: 29.05.2020 17:44
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