Spor kulüpleri Rasim Öztekin için mesajlar yayımladı

Spor kulüpleri, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin için taziye mesajları yayımladı.

GALATASARAY: "CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Öztekin ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN MESAJ

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan taziye mesajında, "Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." denildi."

BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI: AİLESİNE, SEVENLERİNE VE SANAT DÜNYASINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Siyah-beyazlı ekip sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Değerli sanatçı Rasim Öztekin'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

BAŞAKŞEHİR'DEN RASİM ÖZTEKİN PAYLAŞIMI

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise "Kıymetli sanatçı Rasim Öztekin'in vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Öztekin'e Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR: RASİM ÖZTEKİN'İ KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Türk Tiyatrosu güldürü geleneğinin nişanesi Kavuk'a bir dönem sahiplik eden, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: takvim.com.tr