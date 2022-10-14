Spor İstanbul bir ilke daha imza attı

Türkiye’nin en büyük spor şirketi olan Spor İstanbul, 16 milyon İstanbulluya spor hizmeti vermenin yanı sıra attığı öncü adımlarla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet ediyor. Spor İstanbul, 26 Eylül 2022’de UN Global Compact’e (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) katılarak faaliyetlerini sürdürürken; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda belirlenen 10 evrensel ilkeye uyacağına ve bu alanlardaki çalışmalarını her yıl raporlayacağına söz verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 1989 yılından bu yana 2 bin 500’e yakın çalışanıyla şehrin tüm sakinlerinin spora erişimini sağlayarak faaliyetlerini sürdürüyor. İstanbul’un 39 ilçesinde bulunan 63 spor tesisinde halka spor hizmeti sunan Spor İstanbul, aynı zamanda açık alan aktiviteleri ve kitlesel spor organizasyonları düzenleyerek spor kültürünün yaygınlaşmasını amaçlıyor. Sporun insan hayatına dokunarak olumlu bir dönüşüm gerçekleştirdiği bilinciyle hareket eden Spor İstanbul, sosyal etkiyi stratejilerinin merkezine koyarken, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ön planda tutuyor. Bu doğrultuda küresel gelişmeleri takip ederek yenilikçi ve öncü adımlar atan Spor İstanbul, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact’e katıldı. Spor İstanbul, UN Global Compact’e katılarak ile iç ve dış paydaşlarına; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 ilkeye uyacağını beyan etti.

Spor İstanbul’un uymayı beyan ettiği 10 ilke şöyle:

İnsan Hakları

1. İşletmeler, uluslararası olarak ilan edilmiş insan haklarının korunmasını desteklemeli ve saygı göstermelidir;

2. İnsan hakları ihlallerinde suç ortağı olmadıklarından emin olun.

Çalışma Standartları

4. Her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılması;

5. Çocuk işçiliğinin fiilen ortadan kaldırılması;

6. İstihdam ve meslekle ilgili ayrımcılığın ortadan kaldırılması.

Çevre

7. İşletmeler, çevresel zorluklara karşı ihtiyatlı bir yaklaşımı desteklemelidir;

8. Daha fazla çevresel sorumluluğu teşvik etmek için girişimlerde bulunun;

9. Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yayılmasını teşvik edin.

Yolsuzlukla Mücadele

10. İşletmeler, haraç ve rüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzluğa karşı çalışmalıdır.