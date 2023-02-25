Spor dünyasından deprem sonrası geçmiş olsun dilekleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Süper Lig takımları, bugün Niğde’de gerçekleşen deprem sonrası geçmiş olsun mesajları yayımladı.

TFF ve Süper Lig kulüpleri, bugün öğle saatlerinde Niğde’nin Bor ilçesinde gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası geçmiş olsun dileklerini ileten paylaşımlar yaptı. Yayımlanan mesajlar şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu

“Niğde’nin Bor ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde yeni can kayıplarının olmamasını temenni ediyor, sarsıntılardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Türkiye Basketbol Federasyonu

“Niğde’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde yeni can kayıplarının olmamasını temenni ediyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Fenerbahçe

“Niğde’de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Galatasaray

“Niğde’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Beşiktaş

“Niğde’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Başakşehir

“Niğde’de meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

İstanbulspor

“Niğde’de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Ankaragücü

“Niğde’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde yeni can kayıplarının olmamasını temenni ediyor, sarsıntılardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Kasımpaşa

"Niğde’nin Bor ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde yeni can kayıplarının olmamasını temenni ediyor, sarsıntılardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Konyaspor

"Merkez üssü Niğde olan ve şehrimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."