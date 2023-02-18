Spor dünyasıdan Christian Atsu için taziye mesajları

Hatay’da depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve spor dünyası taziye mesajları yayımladı.

Hayatını kaybeden Christian Atsu için başsağlığı mesajlarında şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu

"Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Atakaş Hatayspor’un futbolcusu Christian Atsu’nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu’nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın acısını derinden yaşıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun"

Fenerbahçe

"Hatayspor oyuncusu Christian Atsu’nun vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Galatasaray

"Hatayspor futbolcusu Christian Atsu’nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Christian Atsu’nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Beşiktaş

"Christian’ı kaybettik, hep kalbimizde olacaksın Christian Atsu. Christian Atsu’nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Başakşehir

"Hatayspor oyuncusu Christian Atsu’nun hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu’nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Trabzonspor

"Hatayspor’un futbolcusu Christian Atsu’nun deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu’nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Fatih Karagümrük

"Hatayspor’un Ganalı oyuncusu Christian Atsu’nun meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Atsu’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Ümraniyespor

"Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle enkaz altında kalan Christian Atsu’nun cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Konyaspor

"Hatayspor futbolcusu Christian Atsu’nun vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu’ya Allah’tan rahmet; ailesi başta olmak üzere Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun"

Adana Demirspor

"Hatayspor oyuncusu Christian Atsu’nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyuncuya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Ankaragücü

"Hatayspor oyuncusu Christian Atsu’nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Atsu’ya Allah’tan rahmet; ailesine ve Hatayspor camiasına baş sağlığı dileriz"

Alanyaspor

"Hatayspor’un futbolcusu Christian Atsu’nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu’nun ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Kasımpaşa

"Hatayspor’un futbolcusu Christian Atsu’nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu’nun ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

İstanbulspor

"Başımız sağ olsun. Christian Atsu’yu kaybettik"

Antalyaspor

"Hatayspor’un futbolcusu Christian Atsu’nun deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu’ya Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"