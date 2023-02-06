Spor dünyası, depremin ardından başsağlığı mesajları yayımladı

Federasyonlar ve kulüpler, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok federasyon ve kulüp, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajları yayımladı.

Başsağlığı mesajlarında şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)

"Başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok şehrimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF)

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Beşiktaş

"Başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Galatasaray

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Fenerbahçe

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Trabzonspor

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan; Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Başakşehir

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Fatih Karagümrük

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kulübümüz olarak her zaman yanında olduğumuzu ve her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini isteriz."

Konyaspor

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz."

Gaziantep FK

"Şehrimiz Gaziantep başta olmak üzere komşu illerde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Adana Demirspor

"Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Adana dahil olmak üzere civar illerde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kayserispor

"Merkez üssü Pazarcık olan, başta Kahramanmaraş, Hatay,Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Adıyaman olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Alanyaspor

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Sivasspor

"Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Sivas ile çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Antalyaspor

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

Ankaragücü

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kasımpaşa

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Giresunspor

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

İstanbulspor

"Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere tüm bölgeyi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Ümraniyespor

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."