Spor camiasından Ziya Şengül için taziye mesajları

Fenerbahçe’nin eski milli futbolcularından Ziya Şengül’ün vefatı dolayısıyla spor camiası taziye mesajları yayımladı.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın eski kaptanlarından Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüpleri ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD), Şengül’ün vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajları şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu

"A Milli Takımımız ve Fenerbahçe’nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Ziya Şengül’ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere tüm spor ve basın camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe

"Kulübümüzün 1698 sicil numaralı YDK Üyesi, eski kaptanlarımızdan Ziya Şengül’ün vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. 1964-75 sezonlarında çubuklu formamızı giyen Ziya Şengül sarı lacivertli formamızla 5 lig, 2 Türkiye Kupası sevinci yaşadı; Takımımızda teknik direktörlük görevinde de bulundu. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Galatasaray

"Türk futbolunun ve Fenerbahçe camiasının unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül’ün, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş

"Türk futbolunun ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kıymetli isimlerinden Ziya Şengül’ün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Türk futbol ailesine ve Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz."

Fatih Karagümrük

"Türk futbolu ve Fenerbahçe’nin önemli isimlerinden Ziya Şengül’ün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."

İstanbulspor

"Eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu Ziya Şengül’ün vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)

"TSYD Üyesi, Fenerbahçe’nin unutulmaz kaptanı ZİYA ŞENGÜL vefat etmiştir. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Allah rahmet eylesin."