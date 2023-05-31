Spor camiasından Eyüpspor - Bodrumspor maçına yoğun ilgi
SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF İKİNCİ TUR İLK MAÇINDA EYÜP STADI’NDA OYNANAN EYÜPSPOR-BODRUMSPOR MÜSABAKASINI SPOR CAMİASINDAN BİRÇOK İSİM TAKİP ETTİ.
Spor 31.05.2023, 21:08
Spor Toto 1. Lig Play-Off İkinci Tur ilk maçında Eyüp Stadı’nda oynanan Eyüpspor-Bodrumspor müsabakasını spor camiasından birçok isim takip etti.
Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya gelirken, söz konusu maçı spor camiasından birçok isim yerinde takip etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ile Emin Bayram, milli futbolcu Burak Yılmaz, Ümraniyesporlu futbolcu Umut Nayir, Beşiktaş’ın deneyimli oyuncuları Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, teknik direktörler Yılmaz Vural ve Mehmet Özdilek mücadeleyi tribünden takip etti.