Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan 42 madalya ile Türkiye’ye dönen sporculara tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya’da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda 8’i altın, 14’ü gümüş ve 20’si bronz olmak üzere toplam 42 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İtalya’nın Jesolo şehrinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda 8’i altın, 14’ü gümüş ve 20’si bronz olmak üzere toplam 42 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’ye 42 madalya ile dönen sporcuların başarılarının devamını dileyen Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İtalya’nın Jesolo şehrinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda 8’i altın, 14’ü gümüş ve 20’si bronz olmak üzere toplam 42 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum.”