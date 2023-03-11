SPOLDER’den ’Afette Sürdürülebilir Spor’ önerisi

Spor Politikaları Derneği (SPOLDER) ‘Afette Sürdürülebilir Spor’ önerisinde bulundu. SPOLDER’den yapılan açıklamaya göre SPOLDER Başkanı ve Spor Bilimleri Uzmanı Hakan NERGİS, çocukların ve gençlerin bu süreçte en az psikolojik hasarı almasını sağlamalıyız” dedi.

Spor Politikaları Derneği (SPOLDER) ‘Afette Sürdürülebilir Spor’ önerisinde bulundu. SPOLDER’den yapılan açıklamaya göre SPOLDER Başkanı ve Spor Bilimleri Uzmanı Hakan Nergis, çocukların ve gençlerin bu süreçte en az psikolojik hasarı almasını sağlamalıyız. Kuşkusuz bu sürecin çocuk ve gençler üzerinde hasarı oldu ve daha fazla olmaması için el birliğiyle mücadeleye devam etmeliyiz. Farklı bir ifadeyle bu hasarın çocukların ve gençlerin zihninde travmaya dönüşmemesi, kalıcı hasar olmaması için evrensel bir ifade olan her şartta spor kavramı üzerinden ilerlemek gerekir. Bu zamanda ne sporu ne oyunu dememek gerekir. Bunun için ülkenin spor dinamiklerinin ve paydaşlarının koordineli bir şekilde hareket etmesi, bölgeye sürekli spor malzemesi sağlanması, çadır kentlerde ve konteyner kentlerde oyun ve spor alanları kurulması çok doğru bir çalışma olacaktır. Barınmak, beslenmek, hijyen koşullarını sağlamak ne kadar önemliyse çocuk ve gençler içinde oyun ve spor o kadar önemlidir. Spor ve oyun, beden sağlığını, ruh sağlığını, sosyalleşmeyi, özgüveni, cesareti, liderliği, birlikte iş yapabilme becerisini sağlayacaktır. Bu süreç uzun bir süreç olacağından, orta ve uzun vadeli projeler yapıp, sürdürülebilir kavramı etrafında şekillendirilmelidir. Hayat standartları tamamen normale döndüğünde hem ailelerin hem de çocuk ve gençlerin yaşamına katkı sağlayacak olan bu çalışma fikrinin önemsenmesi ve değer görmesini temenni ediyoruz. SPOLDER olarak yapılması planlanan ya da planlanacak her projeye tüm bilgi, birikim ve donanımımızla hiçbir menfaat gütmeden canı gönülden hizmet etmeye hazırız” şeklinde konuştu.