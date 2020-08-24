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Sosa’nın eşi korona virüse yakalandı
JOSE SOSA'NIN EŞİ CAROLİNA ALURRALDE, KORONA VİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI.
Spor 24.08.2020, 16:19
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Jose Sosa’nın eşi Carolina Alurralde, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Jose Sosa’nın eşi Carolina Alurralde, korona virüse yakalandı. Alurralde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını ve 14 gün karantinada kalacağını duyurdu.
Carolina Alurralde, paylaşımın ardından takipçilerinden birçok destek mesajı aldı.
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