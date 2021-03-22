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Sörloth: Türkiye'de verilen tek taktik 'Gol at' oluyordu

Trabzonspor'dan RB Leipzig’e transfer olan Alexander Sörloth, Alman basınına önemli açıklamalar yaptı.

Spor 22.03.2021, 14:35
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Sörloth: Türkiye'de verilen tek taktik 'Gol at' oluyordu

Yeni takımında zorlandığı süreçten bahseden Sörloth, Türk futbolunda taktik olmadığını söyledi.

“Türk futbolundan Alman futboluna geçiş yapmak büyük bir adımdı. Orada çok fazla taktik yok. Bu nedenle benim için büyük değişim oldu. Sahaya çıktığımda aldığım taktiksel tek mesaj, ‘Gol at’ oluyordu. Fazlası yoktu.”

Leipzig'de 23 maça çıkan Norveçli yıldız, toplam yalnızca 3 gol atabildi. 

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