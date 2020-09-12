Sörloth bilmecesi

Trabzonspor’un Kral’ı kayıp...Norveç Milli Takımı’nın Kuzey İrlanda ile oynadığı maçta 2 gol atan ve 3 gün geçmesine rağmen Türkiye’ye dönmeyen Alexander Sörloth’ta sorun olmadığı iddia edilmiş, yönetim kanadı, “Akşam saatlerinde gelecek” demişti. Ancak ne Sörloth geldi nede Fırtına oyuncusuna ulaşabildi. Sörloth’un kulüp tarafından yapılan telefon aramalarını cevaplamadığı, menacerinin de somut bir geri dönüş yapmadığı öğrenildi. Yarın Beşiktaş ile sezonun ilk lig maçına çıkacak Bordo-Mavililer’de kriz çıktı. Sörloth’un gelip gelmeyeceğini kimse bilmiyor. Daha da ilginci, oyuncunun kendisini isteyen Bundesliga ekibi Leipzig ile her konuda anlaştığı ve 5 senelik sözleşmeyi kabul ettiği öne sürülüyor.

FIFA’lık olabilirler

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Trabzonspor’dan resmi bir açıklama beklenirken, tarafların FIFA’lık olması muhtemel. Eğer Sörloth dönmezse, Bordo- Mavililer tüm yasal haklarını kullanacak. Bilindiği üzere Sörloth ile Trabzonspor’un 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunuyor ve Fırtına, oyuncuyu 6 milyon Euro’ya satın alma hakkına sahip.