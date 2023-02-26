Soner Demirtaş, bronz madalyanın sahibi oldu

Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi’nde milli güreşçi Soner Demirtaş, bronz madalya kazandı.

Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi’nde serbest stil 74 kilogramda mücadele eden Soner Demirtaş, bronz madalya müsabakasında Kazak rakibi Darkhan Yessengali’yi 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Mısır’daki ranking serisine eleme turundan başlayan Soner Demirtaş, Kırgız rakibi Islambek Orozbekov’u 5-2 mağlup ederek 1/8 turuna yükseldi. 1/8 turunda İranlı rakibi Hossein Noorali Abouzaripashkolaei’yi de 5-2’lik skorla geçen Soner Demirtaş çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Hintli Sagar Jaglan ile karşılaşan Soner, rakibine 6-0’lık üstünlük kurup adını yarı finale yazdırdı. Soner Demirtaş, yarı finalde Rumen rakibi Iakub Shikhdzhamalov’a 4-3 mağlup oldu. Demirtaş, bronz madalya mücadelesinde Kazak rakibi Darkhan Yessengali’yi 5-1 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.