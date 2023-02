Soner Aydoğdu: “Bizim önümüzde güzel bir yol ve ışık var”

Samsunspor’un başarılı orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, hayalinin Süper Lig’de futbolu bırakmak olduğunu ve bu hayali Samsunspor’da gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un 32 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, geçirdiği ufak sakatlığın ardından Samsunspor’un başarısı için ter dökmeye hazır olduğunu açıkladı. Deprem felaketinden dolayı çok üzgün olduklarını belirten Aydoğdu, bu süreçte her türlü yardımda ve beraberlikte çaba gösterdiklerini ifade ederek önlerindeki Rizespor maçına konsantre olmaya çalıştıklarını kaydetti.

“Şampiyonluk yolunda formumu yakalayıp takımıma destek vermek istiyorum”

Geçirdiği ufak çaplı sakatlığın ardından sahaya geri dönmek için sabırsız olduğunu anlatan Soner Aydoğdu, “Ülkece çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Büyük bir afetin verdiği bir etken var üzerimizde. Hepimiz yıprandık ve çok üzüldük. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Bu hafta maç oynayacağız. Deprem bölgesinde acı yaşayanları anlayamayız ama biz de elimizden geldiğince her türlü yardımı ve dualarımızı yapmaya çalıştık. Onların yanında olup hep birlikte yaralarımızı sarmaya çalıştık. Önümüzdeki maçımıza en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Güzel bir dönem geçirdik. Benim için takıma adapte olmam çok iyi oldu. Maçtan sonraki 3. antrenmanda benim için ufak bir sıkıntı oldu. Küçük bir sakatlık yaşadım. Yeni yeni toparlıyorum ve fiziksel anlamda eksiklerimi gideriyorum. Şampiyonluk yolunda bir an önce formumu yakalayıp takımıma destek vermek istiyorum” dedi.

“Bizim en büyük artımız oyun gücümüzdür”

Her maçta olduğu gibi Rizespor maçında da oyun güçlerini sahaya yansıtacaklarını ifade eden Aydoğdu, “Tabii ki her takımın hedefleri vardır. Bizim de önümüzde güzel bir yol ve ışık var. Rizespor devre arasında iyi transferler yaptı ama bizim takımımız zaten güçlüydü. Yaptığımız takviyelerle daha da güçlendi. Bizim en büyük artımız oyun gücümüzdür. Teknik ve taktik anlamında sahada gerçekten bir duruşumuz var. Bunu sahada uyguladığımız sürece diğer takımlardan farkımızı göstermiş oluyoruz. Her maçta olduğu gibi Rize maçında da oyun gücümüzü sahaya yansıtmak zorundayız. Bunu da en iyi şekilde sahada uygulayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Bu sene şampiyon olup hedefime Samsunspor’la devam etmek istiyorum”

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile konuştuklarında projeleri güzel bulduğunu ve bu projeye dahil olup şampiyonlukla Süper Lig’e çıkmak istediğini belirten Soner Aydoğdu, “Ben 14 senedir Süper Lig’de oynuyordum ve yine Süper Lig’de oynamak istiyorum. Buraya gelirken bunu başkanımıza da söyledim. Hayalim Süper Lig’de futbolu bırakmaktı. Başkanımıza çok güzel bir proje yürüttüğünü ve ben de bu projeye dahil olmak istediğimi söyledim. Allah nasip ederse hayalim olan Süper Lig’de futbolu bırakmak istiyorum. Bu sene inşallah şampiyon olup hedefime Samsunspor’la devam etmek istiyorum. Burada inşallah hayallerimi, hayallerimizi hep beraber gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.