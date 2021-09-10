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SON DAKİKA! TFF Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı

Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı

Spor 10.09.2021, 14:33 10.09.2021, 15:39
SON DAKİKA! TFF Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı

Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. 

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz. 

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