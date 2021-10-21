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SON DAKİKA HABERİ: MHK'den flaş karar! Ali Şansalan'a bu hafta maç yok
Son dakika haberi... Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıklarken, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Ali Şansalan'a görev vermemesi dikkat çekti.
Spor 21.10.2021, 13:11
TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
9. haftada oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Ali Şansalan'a görev verilmemesi ise dikkat çekti.
Şansalan, derbide verdiği ve vermediği kararlarla Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti.