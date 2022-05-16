Solhan’da Ayak Tenisi Turnuvası heyecanı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 5 farklı branşın yanında ayak tenisi müsabakaları da yapılmaya başlandı.

Solhan Kaymakamlığı’nın desteğiyle Gençlik Hizmetleri ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde çeşitli spor müsabakalarının turnuvaları düzenleniyor. Voleybol, atletizm, satranç, masa tenisi ile birlikte bu yıl turnuvaya ilk kez ayak tenisi branşı da eklendi. Organizasyonu ise Ayak Tenisi Federasyonu Bingöl İl Temsilciliği üstlendi. İlk kez yapılacak olan turnuvaya 78 kişiden oluşan 17 takım başvuruda bulunurken, müsabakaların grup aşamaları tamamlandı. Turnuvanın yarı final ve final müsabakaları ise 19 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Turnuva hakkında bilgi veren Solhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan, “2022 yılı 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Solhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak 5 dalda etkinliklerimiz yapılmaktadır. Ayak tenisi dalında gençlerimiz Türkiye şampiyonu oldu ve Avrupa’da da üçüncü oldu. Bunu baz alarak ayak tenisi etkinliklerini gerçekleştirdik. Ayak tenisi etkinliklerine 17 takımımız katıldı. Dün ve bugün 17 takımımız grup maçlarını bitirip son dört takımımız kaldı. Pazartesi günü çeyrek final ve yarı final maçlarımızı yapacağız. İnşallah 19 Mayıs günü final müsabakalarıyla ayak tenisi müsabakalarımızı da sona erdireceğiz. Bu etkinliklere katılan en küçük sporcumuz 12, en büyük sporcumuz ise 61 yaşında” dedi.

“7’den 77’ye bütün yaş kategorilerinin katılımları bizi mutlu etti”

Ayak Tenisi Federasyonu Bingöl İl Temsilcisi Serdar Demir ise, “Solhan’da Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu, farklı branşlarında bulunduğu ve ayak tenisi branşının da dahil edildiği 19 Mayıs Kaymakamlık Turnuvası’na katılmış bulunmaktayız. Ayak tenisi branşı olunca biz de üstlenmek istedik, sağ olsunlar onlar da bize yardımcı oldu. 17 takım katıldı. Turnuva 2 gündür sürmektedir. Grup maçlarımızı bugün tamamladık. Önümüzdeki günlerde yarı final maçlarımızı yapacağız. Gençlerin ve 7’den 77’ye bütün yaş kategorilerinin katılımları bizi ayrıca mutlu etti. Ayak tenisi branşını sevdirdiğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.