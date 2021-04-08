Soldado'dan Fenerbahçe itirafı: "Orada değilmişim gibiydi"

Granada'nın İspanyol golcüsü Roberto Soldado, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Manchester United maçı öncesi İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Manchester United'a yeniden rakip olacağı için heyecanlı olduğunu belirten Soldado, "Bana onlarla bu kadar uzun süre sonra ve Avrupa'da tekrar buluşacağımı söyleseydin, buna asla inanmazdım. Şimdi sadece bundan zevk almalıyız" ifadelerini kullandı.

Granada'da mutlu olduğunu dile getiren İspanyol futbolcu, Türkiye'deki günlerine de atıfta bulundu ve "Granada'ya gelmeden önce zihinsel olarak iyi değildim. Türkiye'de geçirdiğim yıllardan sonra emeklilik kararını düşünüyordum ve bunun hakkında eşimle de konuştum. Ancak şimdi, Granada mutluyum. Bundan çok zevk alıyorum. Futbolu daha çok seviyorum" dedi.

"Orada değilmişim gibiydi"

36 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ve Türkiye ile ilgili daha önce verdiği bir röportajda ise "2 yılımı Türkiye’de geçirdim ve son sezonumda eşime 'Biz burada ne yapıyoruz' dedim. Kendimi daha yaşlı hissediyordum. Sanki orada değilmişim gibiydi" itirafında bulunmuştu.

(Fanatik)