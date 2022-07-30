’Şöhretler’ Ömer Alp için sahada ter döktü

Çankırı’da SMA hastası Ömer Alp Kader için düzenlenen "Şöhretler Futbol Turnuvası"nda Türk ve Romanyalı eski futbolcular, sahada ter döktü.

Çankırı’da SMA hastası Ömer Alp Kader’in tedavi masraflarına katkı sağlamak için "Şöhretler Futbol Turnuvası" düzenlendi. Çankırı Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen turnuvada, Türk ve Romanyalı eski futbolcular sahada ter döktü. Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi ve Çankırı Gençlik Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Stadı’nda düzenlenen karşılaşma öncesi, dijital ekrandan da SMA hastası Ömer Alp için eski futbolculardan Rıdvan Dilmen, Hami Mandıralı, Daniel Pancu ve Gheorghe’nin Ömer Alp için kaydettikleri mesajlar yayımlandı.

Turnuva öncesi Rumen futbolcular sahaya, "Ömer Alp, Romanya’dan arkadaşların senin yanında" yazılı pankartla, Türk futbolcular ise "Yürekler bir olsun, Ömer Alp’e nefes olsun" yazılı pankartlarla çıktı. İki ülkenin marşlarının da okunmasının ardından Selçuk Kaplan, Fatih Akyel, Müjdat Şimşek, Süleyman Köse, Abdülkadir Canlı, Mehmet Nas, Tarık Küçük, Oral Küçükoral, Ümit Tütünci, Uğur Kütük ve Celil Sağır’ın ilk 11’de yer aldığı Türk takımı ile Romanya takımının karşılaşması başladı. Maç, 3-3 berabere bitti.

Şöhretler Futbol Turnuvası’nda elde edilen gelir, SMA hastası Ömer Alp Kader’in tedavi masraflarının karşılanmasında kullanılacak.