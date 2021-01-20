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Sofiane Feghouli’nin bu sezonki ikinci gol sevinci
Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Denizlispor maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.
Spor 20.01.2021, 20:58 20.01.2021, 21:31
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Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Denizlispor maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.
Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sakatlığının ardından 4 maç sonra Denizlispor mücadelesiyle formasına kavuştu. Denizli karşısında 11’de başlayan Feghouli, 17. dakikada takımının ikinci golünü attı. 31 yaşındaki futbolcu, Göztepe maçının ardından bu sezonki ikinci gol sevincini yaşadı.
Cezayirli futbolcu, 77. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı.