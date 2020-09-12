Sofiane Feghouli sezona asistle başladı

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sezonun ilk maçında Gaziantep FK karşısında Radamel Falcao’nun golünde asist yaptı. Mücadeleye 11’de başlayan Feghouli, yerini 66. dakikada Ömer Bayram’a bıraktı.

Süper Lig’in ilk haftasında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli’ye 11’de görev verdi. Feghouli mücadelenin 40. dakikasında sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında Falcao’yu topla buluşturdu. Falcao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sezona asistle başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 66. dakikada sahada kaldı ve yerine Ömer Bayram girdi.