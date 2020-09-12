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Sofiane Feghouli sezona asistle başladı
GALATASARAY'IN CEZAYİRLİ FUTBOLCUSU SOFİANE FEGHOULİ, SEZONUN İLK MAÇINDA GAZİANTEP FK KARŞISINDA RADAMEL FALCAO'NUN GOLÜNDE ASİST YAPTI. MÜCADELEYE 11'DE BAŞLAYAN FEGHOULİ, YERİNİ 66. DAKİKADA ÖMER BAYRAM'A BIRAKTI.
Spor 12.09.2020, 21:39
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Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sezonun ilk maçında Gaziantep FK karşısında Radamel Falcao’nun golünde asist yaptı. Mücadeleye 11’de başlayan Feghouli, yerini 66. dakikada Ömer Bayram’a bıraktı.
Süper Lig’in ilk haftasında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli’ye 11’de görev verdi. Feghouli mücadelenin 40. dakikasında sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında Falcao’yu topla buluşturdu. Falcao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Sezona asistle başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 66. dakikada sahada kaldı ve yerine Ömer Bayram girdi.
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