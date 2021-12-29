banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Masaya vurarak değil, Beşiktaş gelenekleri ve nezaketiyle!
Ahmet Nur Çebi: Masaya vurarak değil, Beşiktaş gelenekleri ve nezaketiyle!
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Gram altında kritik seviye 697 TL
Gram altında kritik seviye 697 TL

Socios.com'un kurucusu Alex Dreyfus: "2022 yılı fan tokenların yılı olacak"

- "İlerleyen günlerde taraftarlara daha da güzel deneyimler sunacağız. Kulüplerle bu konuda çalışmalarımız devam etmekte"

Spor 29.12.2021, 14:22
Socios.com'un kurucusu Alex Dreyfus:

İSTANBUL (AA) - Socios.com'un kurucusu ve üst yöneticisi Alex Dreyfus, 2022 yılının spor ekonomisinde fan tokenların ön planda olacağını söyledi.

Dreyfus yaptığı açıklamada, değişen ve dijitalleşen dünyada taraftarlar artık sadece tüketici olarak görülmek istenmediğini belirterek, "Onlar oyunun tam merkezindeler. Bu anlamda seslerini daha çok duyurmak, destekledikleri kulüplerle çift taraflı iletişim kurmak istiyorlar. Bu sporun katılımcı demokratik modeline geçişi demek aslında. Fan tokenlar sayesinde taraftarlar nerede olurlarsa olsunlar kulüplerinin bazı kararlarında söz sahibi olabiliyor. Bunu yaparken de birbirinden farklı deneyim ve ödülleri kazanabiliyorlar. İşte bu karşılıklı iletişim, sporun geleceği için de çok önemli. Bu yüzden taraftarların fan tokenları benimseyerek Socios.com ekosistemine dahil olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla 9 farklı spor branşında 108 iş ortaklıklarının olduğunu anlatan Dreyfus, "Sadece futbolda 48 farklı kulüp ile iş birliğimiz bulunmakta. Yine dünyanın en büyük spor organizasyonu olan NBA'de 26, NHL'de 14 partnerimiz var. Futboldan basketbola, motor sporlarından e-spora, buz hokeyinden tenise kadar sporun birçok branşını kapsıyor ekosistemimiz. Bu yüzden dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu olarak tanımlıyoruz Socios.com'u." şeklinde görüş belirtti.

Alex Dreyfus, Socios.com'un taraftarlara kazandırdığı deneyimlerle ilgili şunları kaydetti:

"Bir taraftarın desteklediği kulüple zaman, mekan ya da benzer bir ayırt edici unsur olmadan iletişim kurmasını ve para ile satın alamayacağı deneyimi yaşamasını iş modelimizin esasını oluşturuyor. Oylamalarımızı, yarışmalarımızı ve taraftar deneyimlerini içeren ödül kurgularımızı da bu perspektiften ele alıyoruz. Barcelona Fan Token sahiplerine 11'e 11 Camp Nou'da maç yaptırmak, PSG Fan Token sahiplerini oyuncularla bir araya getirmek, motor sporlarına meraklı sporseverlere Formula 1'in efsanevi pilotu Kim Raikkonen'in son yarışındaki kaskını ve kıyafetlerini armağan etmek aklıma gelen ilk örneklerden. 2021 yılında 650'den fazla kampanya organize ettik, 300'den fazla oylamada taraftarlara kulüp kararlarında söz hakkı verdik. Yapılan yarışmalar kapsamında binlerce taraftara VIP maç deneyimi yaşattık. Bugün geldiğimiz noktada, 150'ye yakın ülkeden sayısı 1.4 milyona yaklaşan ve sürekli büyüyen bir ailemiz var."

Fan token alarak destekledikleri takımlarla etkileşim kuran sporseverlerin yüzde 45'nin 25-34 yaş aralığında olduğunu anlatan Dreyfus, "Yüzdesel olarak ikinci büyük yaş aralığı ise 18-24 yaş arasındaki genç kitle. Yüzde 25 oranındaki bu kitle özellikle Z kuşağının dijital varlıklara ilgi ve merakını da gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alex Dreyfus, Socios.com olarak farklarını ve verdikleri hizmetleri de şöyle anlattı:

"En ayırt edici özelliğimiz, 'Socios.com'da olmak büyüklere yakışır.' sloganımızdan da anlaşılacağı üzere dünyanın en büyük spor organizasyonlarının ve spor kulüplerinin Socios.com ekosisteminde olması. Diğer yandan piyasa farklı takımlar ve markaların fan token olarak duyurdukları iş birliklerinde taraftar deneyimleri yer almıyor, yatırım merkezli projeler bu projeler. Oysa Socios.com dünyasının merkezinde karşılıklı iletişim ve deneyim yer almakta. Dünyanın neresinde olursa olsun bir taraftarın desteklediği kulüple zaman, mekan ya da benzer bir ayırt edici unsur olmadan iletişim kurmasını ve para ile satın alamayacağı deneyimi yaşamasını iş modelimizin esasını oluşturuyor. Bir taraftar için hayranı olduğu oyuncuların bastığı çimlerde maç yapabilmek, takımının ilk 11'ini ya da forma dizaynını seçmek kadar güzel bir deneyim ne olabilir ki? Pandemiden dolayı fiziki olarak katılım gerektiren birçok etkinliği askıya almıştık, bu sezon itibariyle imkan verilen ölçülerde bazı projelerimizi hayata geçirmeye başladık. İlerleyen günlerde taraftarlara daha da güzel deneyimler sunacağız. Kulüplerle bu konuda çalışmalarımız devam etmekte. 2022 yılı spor ekonomisi açısından fan tokenların yılı olacak."

#Alex Dreyfus #Fan Token #Socios.com #Spor ekonomisi
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8