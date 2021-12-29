Socios.com'un kurucusu Alex Dreyfus:

İSTANBUL (AA) - Socios.com'un kurucusu ve üst yöneticisi Alex Dreyfus, 2022 yılının spor ekonomisinde fan tokenların ön planda olacağını söyledi.

Dreyfus yaptığı açıklamada, değişen ve dijitalleşen dünyada taraftarlar artık sadece tüketici olarak görülmek istenmediğini belirterek, "Onlar oyunun tam merkezindeler. Bu anlamda seslerini daha çok duyurmak, destekledikleri kulüplerle çift taraflı iletişim kurmak istiyorlar. Bu sporun katılımcı demokratik modeline geçişi demek aslında. Fan tokenlar sayesinde taraftarlar nerede olurlarsa olsunlar kulüplerinin bazı kararlarında söz sahibi olabiliyor. Bunu yaparken de birbirinden farklı deneyim ve ödülleri kazanabiliyorlar. İşte bu karşılıklı iletişim, sporun geleceği için de çok önemli. Bu yüzden taraftarların fan tokenları benimseyerek Socios.com ekosistemine dahil olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla 9 farklı spor branşında 108 iş ortaklıklarının olduğunu anlatan Dreyfus, "Sadece futbolda 48 farklı kulüp ile iş birliğimiz bulunmakta. Yine dünyanın en büyük spor organizasyonu olan NBA'de 26, NHL'de 14 partnerimiz var. Futboldan basketbola, motor sporlarından e-spora, buz hokeyinden tenise kadar sporun birçok branşını kapsıyor ekosistemimiz. Bu yüzden dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu olarak tanımlıyoruz Socios.com'u." şeklinde görüş belirtti.

Alex Dreyfus, Socios.com'un taraftarlara kazandırdığı deneyimlerle ilgili şunları kaydetti:

"Bir taraftarın desteklediği kulüple zaman, mekan ya da benzer bir ayırt edici unsur olmadan iletişim kurmasını ve para ile satın alamayacağı deneyimi yaşamasını iş modelimizin esasını oluşturuyor. Oylamalarımızı, yarışmalarımızı ve taraftar deneyimlerini içeren ödül kurgularımızı da bu perspektiften ele alıyoruz. Barcelona Fan Token sahiplerine 11'e 11 Camp Nou'da maç yaptırmak, PSG Fan Token sahiplerini oyuncularla bir araya getirmek, motor sporlarına meraklı sporseverlere Formula 1'in efsanevi pilotu Kim Raikkonen'in son yarışındaki kaskını ve kıyafetlerini armağan etmek aklıma gelen ilk örneklerden. 2021 yılında 650'den fazla kampanya organize ettik, 300'den fazla oylamada taraftarlara kulüp kararlarında söz hakkı verdik. Yapılan yarışmalar kapsamında binlerce taraftara VIP maç deneyimi yaşattık. Bugün geldiğimiz noktada, 150'ye yakın ülkeden sayısı 1.4 milyona yaklaşan ve sürekli büyüyen bir ailemiz var."

Fan token alarak destekledikleri takımlarla etkileşim kuran sporseverlerin yüzde 45'nin 25-34 yaş aralığında olduğunu anlatan Dreyfus, "Yüzdesel olarak ikinci büyük yaş aralığı ise 18-24 yaş arasındaki genç kitle. Yüzde 25 oranındaki bu kitle özellikle Z kuşağının dijital varlıklara ilgi ve merakını da gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alex Dreyfus, Socios.com olarak farklarını ve verdikleri hizmetleri de şöyle anlattı:

"En ayırt edici özelliğimiz, 'Socios.com'da olmak büyüklere yakışır.' sloganımızdan da anlaşılacağı üzere dünyanın en büyük spor organizasyonlarının ve spor kulüplerinin Socios.com ekosisteminde olması. Diğer yandan piyasa farklı takımlar ve markaların fan token olarak duyurdukları iş birliklerinde taraftar deneyimleri yer almıyor, yatırım merkezli projeler bu projeler. Oysa Socios.com dünyasının merkezinde karşılıklı iletişim ve deneyim yer almakta. Dünyanın neresinde olursa olsun bir taraftarın desteklediği kulüple zaman, mekan ya da benzer bir ayırt edici unsur olmadan iletişim kurmasını ve para ile satın alamayacağı deneyimi yaşamasını iş modelimizin esasını oluşturuyor. Bir taraftar için hayranı olduğu oyuncuların bastığı çimlerde maç yapabilmek, takımının ilk 11'ini ya da forma dizaynını seçmek kadar güzel bir deneyim ne olabilir ki? Pandemiden dolayı fiziki olarak katılım gerektiren birçok etkinliği askıya almıştık, bu sezon itibariyle imkan verilen ölçülerde bazı projelerimizi hayata geçirmeye başladık. İlerleyen günlerde taraftarlara daha da güzel deneyimler sunacağız. Kulüplerle bu konuda çalışmalarımız devam etmekte. 2022 yılı spor ekonomisi açısından fan tokenların yılı olacak."