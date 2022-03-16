banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

banner548

Son Dakika
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!

‘Socios.com Taraftar Etkileşimi Özel Ödülü’ sahibini buluyor

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu olan Socios.com, 68.’si düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde taraftarların belirleyeceği ‘Socios.com Taraftar Etkileşimi Özel Ödülü’nün de sahibini bulmasında öncülük edecek.

Spor 16.03.2022, 13:56
‘Socios.com Taraftar Etkileşimi Özel Ödülü’ sahibini buluyor

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu olan Socios.com, 68.’si düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde taraftarların belirleyeceği ‘Socios.com Taraftar Etkileşimi Özel Ödülü’nün de sahibini bulmasında öncülük edecek.

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu olan Socios.com; Ballon D’or, Gazzetta Sport ve Globe Soccer ödüllerinin ardından 68.’si düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde de öncü bir işbirliğine imza atıyor. Türkiye’den Galatasaray, Trabzospor, Başakşehir, Alanyaspor, Göztepe, Samsunspor gibi birçok önemli kulüple işbirliğine giden başarılı platform, Avrupa’nın devleri Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Juventus, Roma ve birçok kulüple de taraftara yönelik ortak önemli projelere imza atıyor.

1 taraftar ödülü takdim edecek

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde gerçekleşecek olan işbirliğinde taraftarlara söz hakkı veren Socios, uygulama üzerinden yapılacak olan oylamayla birlikte ‘Socios.com Taraftar Etkileşimi Özel Ödülü’nün de sahibini belirleyecek. Bu yıl ilk kez yapılan oylamaya katılan taraftarlardan biri de, ödül töreninde sahneye çıkaran, bu ödülü kazanan isme, Socios.com yöneticileriyle birlikte ödülünü takdim etme şansı yakalayacak. ‘Taraftardan Fazlası Ol’ mottosuyla, 120’den fazla global partneri ile dünya genelinde 1,5 milyon sporseveri tek bir uygulamada buluşturan platform, daha önce de Barcelonalı taraftarlara Nou Camp’ta 11’e 11 maç yapma imkanı sağlamış, Apollon Limassol taraftarlarına hazırlık maçına çıkacak ilk 11’ini, Young Boys’un deplasman formasını, Morutan’ın forma numarasını, Juventus ve Trabzonspor’un takım otobüslerinin dizaynını, Falcao’nun gol sevincini belirleme gibi birbirinden farklı oylamalar ile taraftarlara kulüp kararlarında etkili olma şansı sağlamıştı.

Dreyfus: “Bu ödül, mottomuzun izdüşümü oldu”

Taraftarları oyunun tam merkezine konumlandırdıklarını her fırsatta dile getiren Socios.com’un Kurucusu ve CEO’su Alex Dreyfus, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri iş birliğini başlatarak taraftarlara yeni bir alanda söz hakkı vermenin mutluluğunu dile getirerek “Türkiye’nin en köklü ve en prestijli spor ödülü olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri kapsamında, taraftarlara özel bir kategori üzerinden hem ödülü seçme hem de ödülü sahnede takdim etme fırsatının verilmesi ‘Taraftardan Fazlası Ol’ mottomuzun tam bir izdüşümü oldu. Böylesine büyük bir organizasyonda yer almaktan son derece mutluyuz. Umarım Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri organizasyonu ile yaptığımız taraftarların daha aktif ve daha katılımcı olmasının altını çizdiğimiz bu iş birliği, sporun içindeki tüm paydaşlara da ilham verir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19