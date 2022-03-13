Snowboard’a Kayseri damgası

Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum’da sona erdi. Şampiyonaya Palandöken Kayak Merkezi ev sahipliği yaptı. Kayseri, 9 bin 355 puan toplayarak Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi. Palandöken Kayak Merkezi’nde düzenlenen Şampiyonaya 15 ilden 145 sporcu katılım sağladı. İki gün süren organizasyonda bugün yapılan slalom yarışmaları sonrasında genel klasmanda 9 bin 355 puan toplayan Kayseri, Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Kayseri’nin ardından 5 bin 195 puan ile Eskişehir ikinci, 4 bin 724 puan ile Erzurum üçüncü sırada yer aldı.

Bugün yapılan yarışlarla tamamlanan şampiyonada, dereceye giren sporcuların ödülleri Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Dumlu, Nazım Sögüt, Mustafa Yıkıcı ve katılımcılar tarafından verildi.

Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük Erkekler:

1. Ömer Faruk Keleşoğlu, 2. Uğur Koçak, 3. Emre Boydak

Büyük Kadınlar:

1. Selin Gülce Güler, 2. İrem Gezer, 3. Miray Özsoy

U15 Erkekler:

1. Çınar Sınmaz, 2. Elgay İldeş, 3. Ali Kuçbay

U15 Kızlar:

1. Aysima Kılıç, 2. Azra Acar, 3. Naz Avşar

U13 Erkekler:

1. Efe İldeş, 2. Ömer Faruk Deliktaş, 3. Kamil Eren Şimşek

U13 Kızlar:

1. Mira Tunca, 2. Naz Çepni, 3. Ennur Kardelen Çakır

U11 Erkekler:

1. Adnan Esat Yıldırım, 2. Dağhan Güler, 3. Rüzgar Cem Eser

U11 Kızlar:

1. Nehir Uçanlar, 2. Mila Tuncel, 3. Zeynep Nisa Yerebasmaz