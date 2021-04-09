Sneijder, İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder önümüzdeki günlerdeİstanbul'a gelecek.

Sneijder, inşaat sektörü ile ilgili işlerinden dolayı İstanbul'da olacak.

Galatasaray'da 2012-2017 yılları arasında forma giyen Hollandalı yıldız 2019'da Al Gharafa'da futbol hayatını sonlandırmış ve yorumculuğa başlamıştı.

Hedefi Galatasaray

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder, en büyük hayalinin gelecekte Galatasaray Teknik Direktörü olmak olduğunu söylemiş ve "Asıl amacım iyi bir kulübün teknik direktörü olmak. Ve o kulübü zaten biliyorum; Bir gün Galatasaray'da çalışmak istiyorum. Ve bu da olacak" ifadelerini kullanmıştı.

(Ajansspor)