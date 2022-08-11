Slovacko- Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, birbirinden zengin spor içeriklerini ekranlara taşımaya devam ediyor. Tivibu izleyicilerinin S Sport üzerinden izleyebileceği Slovacko- Fenerbahçe rövanş karşılaşması Türkiye saatine göre 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20:00’da izlenebilecek.

Fenerbahçe’nin UEFA mücadelesi Tivibu’da

UEFA Avrupa 3. ön elemelerin ilk turunda Çekya'nın iddialı takımlarından Slovacko ile karşılaşan Fenerbahçe, 4 Ağustos’ta Ülker Stadyumu’nda düzenlenen karşılaşmayı 3-0 kazanarak avantajlı bir skor elde etmişti. Sarı-lacivertli ekip 11 Ağustos’ta Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak rövanş maçında Slovacko’ya konuk olacak. Avantajı elinde bulunduran Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasından başarılı bir sonuç elde etmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi’nde bir tur daha mücadele etme şansı kazanacak.