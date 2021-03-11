Sloukas: ''Atatürk pankartını bilerek tutmadım.''

Fenerbahçe Beko'da 5 sene basketbol oynayan, ardından Olympiakos'a dönen Kostas Sloukas, Olympiakos'un resmi sitesine yaptığı röportajda o olayla ilgili önemli sözler söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde oynanan karşılaşma öncesinde ulu önderi anmak adına açılan pankartı tutmayan Yunan asıllı gard, çok tepki toplamıştı.

1.5 yıl önce yaptığı açıklamada “Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım.” şeklinde konuşmuştu.

Sloukas'ın kulübüne verdiği röportajdaki açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'de taraftarlar bana saygı duyardı. Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonu olduktan sonra diğer arkadaşlarım kendi ülkelerinin bayraklarını taşırken ben Yunanistan bayrağını taşımadım diye Yunanistan'da bu bir problem oldu. 25 bin Türk'ün önünde Yunanistan bayrağıyla kutlama yapamazdım. Bu tamamen saygısızlık olurdu. Bu olay Yunanistan'da problem olduğunda, Fenerbahçeli taraftarlar ilk lig maçımızda Yunan bayrakları açtılar. Onlar, beni Yunanistan'da eleştirenlerden daha fazla anlıyordu. Bu benim hayatımdaki en büyük zaferimdir. Bana yaptıkları bu jesti görünce soyunma odasına gittim ve ağladım. Türkler, benim mücadelemi bazı Yunanlar'dan daha iyi anlıyordu."

''HERKESTEN DAHA YUNAN'IM!''

"Bu olayla ilgili beni eleştiren herkesten daha fazla Yunan'ım. Ben 10 yaşından beri bu ülkenin bayrağı için oynuyorum. Merdivenleri tek tek çıktım. Yunanistan için mücadele ettim. Bir ayağım sakatken mücadeleden vazgeçmedim."

''BÜYÜKANNEM, ATATÜRK TARAFINDAN ZULME UĞRADI''

"Ben her zaman kendi mantığımla karar veririm. O gün şunu düşündüm, 'Ben bir Yunan'ım. Ancak, yaşadığım ve para kazandığım ülkeye saygı duymalıyım.' Bizim bayrağımızı o gün taşımasam da ben hala bir Yunan'ım. Diğer yandan, önümde Kemal Atatürk pankartı açıldı. Ben kendi kökenlerime ve ülkemin tarihine saygı duyuyorum. Büyükannem İzmirliydi. Atatürk tarafından zulme uğradı. Onun ölümünden 85 yıl sonra o pankartı taşıyamazdım. Türkiye'nin kendi tarihine saygım var ama benim de kendi tarihim var. Bu nedenle hem Yunanlar hem de Türkler bana lanet etti. Benim için öyle olmalıydı, oldu. Olması gerekenden daha fazla ilgi gösterildi o olaya."

''BENİM KENDİ TARİHİM VAR. ATATÜRK PANKARTINI TUTAMAZDIM.''