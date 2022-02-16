Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Köstl: "İlk maçtan avantajlı skorla ayrılmak istiyoruz"

Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl, "Eksiklerimiz nedeniyle herkes Fenerbahçe’nin favori olduğunu düşünüyor. Bu eksikleri lehimize çevirerek ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off Turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag, yarın İstanbul’da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Ülker Stadyumu’nda Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl ve golcü oyuncu Stanislav Tecl basın mensuplarının sorularına yanıtladı. Sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’a gelemeyen teknik direktör Jindrich Trpisovsky’nin eksikliğini hissettiklerini belirten Köstl, "Hocanın burada olmaması üzücü. Alışık olmadığımız bir durum. Ancak sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Telefon görüşmesi yapıyoruz. Toplantı yapacağız. Maç öncesi ve devre arasında da kendisiyle görüşeceğiz. Belki maç sırasında bu eksikliği yaşayacağım. Ama yapabilecek fazla bir şey yok. Yarın elimden geleni yapmaya hazırım" diye konuştu.

Köstl, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüple oynayacakları için şanslı olduklarını ifade ederek, "Çok güzel bir statta oynayacağız. Fenerbahçe’ye karşı hazır olduğumuzu hissediyorum. Epeyce analiz yaptık ve maçlarını izledik. Oyun güçlerini çok iyi biliyoruz. İleride tehlikeli oyunculara sahip bir takım. Valencia çok tehlikeli bir oyuncu. Vites arttığında ona yetişmek imkansız. Her türlü duruma hazırız. Savunmada açıklar verebilen bir takım. İyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Eksiklerimiz nedeniyle herkes Fenerbahçe’nin favori olduğunu düşünüyor. Bu eksikleri lehimize çevirerek ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Tecl: "İki maç sonunda turu geçeceğimize inanıyorum"

Slavia Prag’ın Çek golcüsü Stanislav Tecl, Fenerbahçe karşısında istedikleri oyunu sergilemeleri halinde avantajlı bir skor alacaklarını vurgulayarak, "Elimizden geleni yapacağız. İki maç sonunda turu geçeceğimize inanıyorum. Fenerbahçe’nin harika ve çok teknik oyuncuları var. Agresif oynayarak onların bu oyunlarını dize getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Teknik direktörT rpisovsky’nin takımın başında sahaya çıkamayacağının hatırlatılması üzerine Tecl, "Ciddi bir problem çıkmayacağını düşünüyorum. Antrenörler her zaman iletişim halinde. Oyunu sahada oyuncular oynuyor. En iyi şekilde kendimizi sahaya verirsek maçtan iyi bir skorla ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.