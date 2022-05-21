Siyasilerden Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes’e tebrik

Siyasiler, THY Euroleague Final-Four finalinde Real Madrid’i 58-57 mağlup ederek art arda 2. kez Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı.

Siyasiler, THY Euroleague Final - Four finalinde İspanya ekibi Real Madrid’i 58-57 mağlup ederek art arda 2. kez Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes için sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayımladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı paylaşımda, "Üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan temsilcimiz Anadolu Efes’i gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Evet, bizim yerimiz burası. Avrupa basketbolunun yeni lideri Anadolu Efes’i yürekten tebrik ediyorum. Bize bu haklı gururu yaşattığınız için teşekkürler” açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı paylaşımda, "THY Avrupa Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak göğsümüzü kabartan Anadolu Efes basketbol takımımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes’i tebrik ettiği paylaşımında, "Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde Real Madrid’i yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes bir kez daha bizleri gururlandırdı. Tebrikler Anadolu Efes” ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes’i tebrik eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise, "Euroleague’de üst üste ikinci kez Avrupa’nın en büyüğü olan, bizlere bu büyük gururu yaşatan Anadolu Efes’i canı gönülden kutluyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes’i tebrik ettiği paylaşımında, “Avrupa’nın devi yine Anadolu Efes. Euroleague’de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes’i canıgönülden kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik mesajında "Şampiyon Anadolu Efes" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde art arda ikinci kez şampiyonluğunu ilan ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı paylaşımda, "EuroLeague Final Four maçında Avrupa şampiyonluğuyla bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandıran Anadolu Efes’i yürekten kutluyor. Teknik ve idari ekibi başta olmak üzere tüm taraftarları tebrik ediyorum” dedi.