’Siyah Kadar Asil, Beyaz Kadar Zarif Kadınlar’ paneli düzenlendi

Beşiktaş Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Vodafone Park Moda Merkezi’nde ‘Siyah Kadar Asil, Beyaz Kadar Zarif Kadınlar’ isimli panel düzenledi.

Beşiktaş Kulübü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle ‘Siyah Kadar Asil, Beyaz Kadar Zarif Kadınlar’ isimli panel düzenledi. Vodafone Park Moda Merkezi’nde düzenlenen panelde başkan Ahmet Nur Çebi’nin eşi Berna Çebi’nin yanı sıra siyah-beyazlı kulüpte çalışan ve farklı branşlarda forma giyen kadınlar yer aldı. Panelde konuşmacı olarak yer alan başkan Ahmet Nur Çebi’nin eşi Berna Çebi, “Kadınların umutla geleceğe bakmalarını sağlamak için çalışalım” vurgusunu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sporun kız çocuklarını geliştirdiğine inanıyorum. Bunun da Beşiktaş’ta olması bana ayrı gurur veriyor. Beşiktaşlı olmak iyi bir şey. Benim bir kadın olarak yeryüzüne armağanım evlatlarım. Diğer kadınlara yardım etmeden önce kendimize yetelim. Sonra sosyal hayatın içinde sivil toplum kuruluşlarında diğer kadınlara yardım edelim. Onların umutla geleceğe bakmalarını sağlamak için çalışalım. Sivil toplum kuruluşlarında benim en çok uğraştığım konu, kötü muamele görmüş, erken evlendirilmiş çocuklar. Bu arada tabii kız çocuklarına ayrı bir öncelik veriyorum. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nda faaliyet gösteriyorum. Kadın olarak biraz modum düştüğünde torunlarıma sarılarak kendimi tamir ediyorum. Torun sahibi olmak başka bir şey.”

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Yasemin Güler de “Tekerlekli Sandalye Basketbolun koşan basketboldan tek farkı bizim iki teker çevirmemiz. Kadınlar, erkeklerle beraber mücadele ediyor. Erkekler yapıyorsa biz de kadınlar olarak yaparız diyoruz ve yapıyoruz” ifadelerine yer verdi. Tekerlekli sandalye basketbol takımının bir başka oyuncusu Suphiye Dağ ise “Kadınların seçme ve seçilme hakkını bu topraklarda alması biz kadınlar için çok önemli. Aynı topraklarda güçlü kadınlarla doğduğum için kendimi şanslı hissediyorum” açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Vodafone takım kaptanı Başak Gündoğdu, Beşiktaş forması giymenin kendisi için hayal olduğunu ve bu hayalin gerçekleştiğini aktararak, “Kadın futbol, Beşiktaş’tan önce ve sonra diye ayrılıyor. Benim için Beşiktaş forması giymek büyük bir hayaldi. Hayalimi gerçekleştirdiğim için de gururluyum” değerlendirmesini yaptı.

Siyah-beyazlı güreşçi Ayşenur Yıldız “İlklerin takımı Beşiktaş’ta olmak gurur verici. Beşiktaş’ta kendimizi çok değerli hissediyoruz. Bize verilen imkanlar için teşekkür ediyorum” dedi. Beşiktaş HDI Sigorta sporcusu İrem Naz Topuz da “Annem eski basketbolcu. Annem sayesinde basketbolcu oldum. Kendimi şanslı hissediyorum. Beşiktaş’ta olmaktan ve forma giymekten dolayı mutluyum” diye konuştu.

Jimnastik Takımı Antrenörü Öykü Yüksek Beşiktaş’ta olmaktan mutlu olduğunun altını çizerek,“Jimnastikle ilgilenirken sakatlandım. Sonradan kendimi bu spora verip bir kadın olarak antrenör oldum. Jimnastik, azim ve güç gerektiren bir spor. Kulübün bünyesinde sporcu arkadaşlarla çalışmaktan mutluyum” ifadelerini kullandı. Atletizm Takımı sporcusu Gülşah Kızıltaş da "Kulübümüzü kadınlar 200 metre branşında temsil ediyorum. Küçükken bütün spor branşlarını denedim. Yeteneklerimin atletizm branşına uygun olduğunu fark ettim. Atletizmde karar kıldım. Beşiktaş’ta olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, panelin sonunda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Panele katılan herkese teşekkür ediyorum. Buradan baktığımda; spor, Beşiktaş ve kadınlar. Üçü de çok değerli. Kadınların bizlerden birçok noktada güçlü olduğunu ve melekelerinin bizlerden çok daha iyi olduğunu görüyorum ve kabul ediyorum. Ben kadın ile erkek arasında hiçbir ayrım görmüyorum. Ülkemizde maalesef gelişemediğimizin ölçütü kadına şiddet. Türkiye olarak sorunumuz bazı erkeklerin evlense, dede bile olsa olgunlaşmamasından kaynaklanıyor. Şimdi anlıyorum. Biz bu panelleri o adamlar olgunlaşana kadar yapmaya devam edeceğiz. Burada, eşime bana kazandırdığı çocuklar için teşekkür ediyorum. Beşiktaşlı olmaktan gurur duyuyorum. Spora önem veren, spora önem verdiği kadar da sivil toplum kuruluşlarına önem veren Beşiktaş’ı önümüzdeki günlerde daha çok göreceksiniz. Engelli hanımefendilerin engelsiz erkeklerden çok daha güçlü olduğunu hissettiren hanımefendi sporcularımıza teşekkür ediyorum.”

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Mesut Urgancılar, Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Fırat Fidan, Mehmet Ekşi ile kulüp personeli, paneli izleyici olarak takip etti.

‘Siyah Kadar Asil, Beyaz Kadar Zarif Kadınlar’ paneli, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.