Sivas’ta rekor sayı ile futbol aday hakem kursu başladı

Sivas’ta İl Hakem Kurulu Başkanı Barış Yüksektepe tarafından organize edilen “Futbol Aday Hakem Kursu” 170 başvuru alarak rekora imza attı.

Fidan Yazıcıoğlu Konferans Salonu’nda başlayan Sivas Futbol Aday Hakem kursuna, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Hakem Kurulu Başkanı Barış Yüksektepe ve Kurul üyeleri, TFFHGD Sivas Şube Başkanı Çetin Güçyetmez ve yönetimi, Futbol İl Temsilcisi Hayrettin Yıldız, gözlemciler, hakemler ve futbol aday hakemleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan açılış programında Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç konuşma yaptı. Sivas’ın spor altyapısının güçlü olduğundan ve tesislerin yeterli olduğundan bahseden Tunç, "Biz birçok branşta hakem semineri yaptık. İlimizde o branşta hakem eksikliğini gidermek için çalışmalar yürüttük. Şu anda da 16 branşta hakem semineri duyurusuna çıktık. İlimizde yapılacak tüm faaliyetlerde hakem eksiğimizin olmamasını istiyoruz. İlimizde başlayan futbol hakem kursunun da hayırlı olmasını temenni ediyor, katılımcılara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Barış Yüksektepe: "Sivas’tan Süper Lig hakemleri çıktı"

İl Hakem Kurulu Başkanı Barış Yüksektepe ise katılımcılara başarılar dileyerek, "Geçen yıl da kurs açmıştık. Bu yıl ise ikincisini açtık. Bu ilimiz adına önemli bir karar. Türkiye Futbol Federasyonumuzda bizi geri çevirmeden talebimizi kabul etti. 175 başvuru vardı, ancak şehir dışında olan bazı arkadaşlarımız gelemediği için 125 katılımcı var. Çarşamba günü mülakatımız oldu, orada başarılı olan arkadaşlarımızı kursa aldık. Bugün tam gün eğitimimiz var. Yarın ise saha çalışmalarımız var. Sahada hakemlerimize bayrak ve kart çalışmaları yapılacak. Kursiyerler için yeni bir dönüm noktası oldu hayatlarında. Hepsine başarılar diliyorum. Sivas’tan nasıl Süper Lig ve Süper Lig yardımcı hakemleri çıktıysa bu seminer sonunda da Süper Lig ve FIFA hakemleri çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Hakem Kurulu Başkanı Barış Yüksektepe tarafından kursiyerlere futbol hakemliği anlatıldı.

Rekor başvuru

Sivas’ta ikincisi düzenlenen kursa rekor başvuru oldu. 170 başvuru yapılan aday hakem kursundan 125 aday hakem mülakatı başarılı ile tamamladı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler aday hakem olacak ve il hakem kurulunun görev vermesi halinde maçlarda görev yapabilecek.