Sivas’ta kupa coşkusu şenliğe dönüştü

Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nın sahibi olan Sivasaspor, Sivas’ı adeta coşkuya boğdu.

Sivasspor, Türkiye Kupası müsabakalarının yapıldığı son 59 yılda ilk kez finale yükselmişti. İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda kendisi gibi finale yükselen diğer bir Anadolu takımı olan Kayserispor’u 3-2 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanmayı başardı. Binlerce Sivaslı müsabakayı tribünlerde izlerken binlerce Sivaslı da müsabakayı kent merkezinde kurulan dev ekrandan izledi. Maçın bitmesi ile adeta tarihi kent meydanı karnaval alanına döndü. Şampiyonluğun ardından binlerce taraftar da sokaklara çıktı. Konfetiler yakıp takımları lehinde tezahüratlar atan Sivaslılar müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Sivasspor bayraklarıyla süslenen araçlar kortej oluşturup klakson çalarak şehir turu attı.