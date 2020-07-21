Sivas’ta Bocce sporu tanıtıldı
SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLET BAHÇESİNDE HER HAFTA FARKLI BİR BRANŞI VATANDAŞLARLA TANIŞTIRIYOR. BU KAPSAMDA BOCCE SPOR DALI ANTRENÖR ŞEFİKA ŞEKER KAYGUSUZ TARAFINDAN VATANDAŞLARA TANITILDI.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, millet bahçesinde her hafta farklı bir branşı vatandaşlarla tanıştırıyor.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni açılan millet bahçesinde hafta boyunca etkinlikler yapmaya devam ediyor. Uzman antrenörler nezaretinde spor yapmaya gelen vatandaşlara yardımcı olmak adına ısınma hareketleri ve antrenman destekleri veriliyor. Bu kapsamda halkın da yoğun katılımı ile Bocce sporu Sivas Gençlik ve Spor Bocce Antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz tarafından vatandaşlara ve çocuklara anlatıldı. Daha sonra ise yapılan yarışmalarla katılımcılar kıyasıya mücadele etti.Tüm katılımcıların zevkli dakikalar geçirdiği millet bahçesindeki bocce etkinliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinliğe katılanlara tişört dağıtımıyla sona erdi.
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