Sivas’ta Amatör Spor Haftası renkli etkinliklerle başladı

Sivas’ta 3-9 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri renkli sportif gösteriler ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri Sivas’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programlarla başladı.

Bu çerçevede Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen amatör spor haftası açılış programına Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, il protokolü, spor il temsilcileri ile antrenörler ve sporcular katıldı.

Şimşek: “Amatör spor fedakarlıktır”

Programda konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, amatör sporun önemine değinerek, “Spora gönül veren tüm kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Amatör sporu destekleyen kurumlara da teşekkür ediyorum. Spor yaparken başarı için odaklanırız. Spor bize yarışma kabiliyetini de öğretir. Amatör spor bir fedakarlık ve gönüllülük işidir. Sporla uğraşan sporcuları, antrenörleri ve velileri tebrik ediyorum. Amatör spor profesyonel sporculuğa geçişin en önemli noktasıdır. Bizlerde bu anlayışla spora destek veriyoruz” dedi.

“Yeter ki gençlerimiz sporla uğraşsın”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, bizler sporcu, dostu genç dostu belediyecilik yaparak sporculara destek olmaya gayret ediyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren hiçbir branş ayırmadan Sivas Belediyesi olarak spor anlamında üzerimize düşeni yapıyoruz. Bize gelen ve ayağı yere basan her projeyi desteklemeye söz verdik ve bir kez daha destekliyoruz. Yeter ki gençlerimiz bir spor branşıyla uğraşsınlar” diye konuştu.

Gösteriler beğeni topladı

Sporcuların yapmış oldukları sportif gösteriler ise katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Wushu, judo, jimnastik ve taekwondo gösterilerini ilgiyle izleyen vatandaşlar, cep telefonları ile o anları kaydetti. Program “Spor Platformu” kapsamında amatör spor kulüplerine nakdi yardım çeklerinin sunulması ile sona erdi.