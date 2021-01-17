Sivasspor’un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

Süper Lig´de 19. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

Süper Lig´de 8. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 23´e çıkarttı. Ligde son olarak 28 Aralık 2020´de deplasmanda Beşiktaş´a 3-0 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından hiç yenilgi yüzü görmedi.

Yiğidolar dün oynanan Başakşehir maçıyla yenilmezlik serisini ise 4 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 20 gol atarken, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.