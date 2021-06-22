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Sivasspor’un yeni transferi Sefa: “Mahcup etmeyeceğim”

DG Sivasspor’a 2 yıllık imza atan orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz, Sivasspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Spor 22.06.2021, 11:48
Sivasspor’un yeni transferi Sefa: “Mahcup etmeyeceğim”

DG Sivasspor’a 2 yıllık imza atan orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz, Sivasspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Sefa Yılmaz, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ kanatta görev yapan 31 yaşındaki futbolcu imza töreninin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Sivasspor formalı fotoğrafını da paylaştı.

Deneyimli futbolcu paylaşıma, “Tarihinde şampiyonluk mücadelesi veren, Avrupa’da ülkemizi gururla temsil eden, Anadolu’nun köklü kulübü Sivasspor’un futbolcusu olduğum için çok mutluyum. Yönetimimizi, hocalarımı ve büyük taraftarımızı mahcup etmemek adına elimden gelen her şeyi yapacağım” notunu ekledi.

Paylaşım kısa sürece binlerce etkileşim topladı.
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