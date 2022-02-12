Sivasspor’un yeni transferi Konate sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un yeni transferi Moussa Konate, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Moussa Konate, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.