Sivasspor’un yeni transferi Konate ilk idmanında

DG Sivasspor’un kadrosuna kattığı Moussa Konate, bugün ilk idmanına çıktı.

Sivasspor’un yeni golcüsü Moussa Konate, takımla beraber bugün ilk antrenmanına çıktı. Çalışmada bir hayli heyecanlı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki futbolcu, antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da oyuncuyla idmana çıkmadan önce kısa bir görüşme yaptı.