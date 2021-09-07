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Sivasspor’un yeni transferi Fredrik Ulvestad ilk idmanına çıktı

DG Sivasspor yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Fredrik Ulvestad antrenmanda yer aldı.

Spor 07.09.2021, 20:12
Sivasspor’un yeni transferi Fredrik Ulvestad ilk idmanına çıktı

DG Sivasspor yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Fredrik Ulvestad antrenmanda yer aldı.


Süper Lig’in 4. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, akşam saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kele maç yaptı.


Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Fredrik Ulvestad antrenmanda yer aldı..

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