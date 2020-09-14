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Sivasspor’un yeni transferi Fayçal sağlık kontrolünden geçti

DG SİVASSPOR’UN YENİ TRANSFERİ FAYÇAL FAJR, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ.

Spor 14.09.2020, 17:58
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Sivasspor’un yeni transferi Fayçal sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un yeni transferi Fayçal Fajr, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor’un kadrosuna kattığı Fayçal Fajr’a kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolü yapıldı. Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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