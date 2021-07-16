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Sivasspor’un yeni transferi Dimitrios Goutas sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un yeni transferi Dimitrios Goutas, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti.

Spor 16.07.2021, 20:41
Sivasspor’un yeni transferi Dimitrios Goutas sağlık kontrolünden geçti
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DG Sivasspor’un yeni transferi Dimitrios Goutas, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti.

Dimitrios, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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