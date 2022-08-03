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Sivasspor’un yeni transferi Clinton N’Jie ilk idmanına çıktı
DG Sivasspor’un yeni transferi Clinton N’Jie, takımla beraber ilk idmanına çıktı.
Spor 03.08.2022, 13:52
DG Sivasspor’un yeni transferi Clinton N’Jie, takımla beraber ilk idmanına çıktı.
Sivasspor’un yeni golcüsü Clinton N’Jie, takımla beraber bugün ilk antrenmanına çıktı. Çalışmada bir hayli heyecanlı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki futbolcu, antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da oyuncuyla idmana çıkmadan önce kısa bir görüşme yaptı.