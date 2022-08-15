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Sivasspor’un yeni transferi Charisis sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un yeni transferi Charilaos Charisis, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Spor 15.08.2022, 12:53
Sivasspor’un yeni transferi Charisis sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un yeni transferi Charilaos Charisis, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Charilaos Charisis, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

27 yaşındaki oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi

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